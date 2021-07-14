Уволенный из «Кыргызтелекома» Замир Кожомуратов продолжает получать зарплату

Несмотря на то что Замир Кожомуратов был исключен из совета директоров «Кыргызтелекома», он продолжает получать зарплату как вице-президент компании. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщила глава совета директоров ОАО Маралбу Бианки.

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«Ситуация сложилась патовая. По правилам после исключения из совета директоров компании он должен был автоматически сложить полномочия и как вице-президент. После его увольнения, 24 мая, мы сделали запрос в ФУГИ с тем, чтобы они подобрали новую кандидатуру на его место. Однако фонд оставил его на позиции вице-президента. Получается, что он уволен, но не полностью. Это нонсенс. Человек продолжает получать зарплату в размере 114 тысяч сомов в месяц и 250 литров ГСМ на транспорт», — сообщила она.

Напомним, Замир Кожомуратов является племянником Камчыбека Ташиева. Он был уволен из «Кыргызтелекома» 24 мая. Такое решение менеджеры акционерного общества приняли по итогам оценки его работы.

Отметим, что в руководстве «Кыргызтелекома» ранее уже сообщали о давлении на них со стороны ГКНБ. В ведомстве эту информацию опровергли.

В компании также сообщили о давлении со стороны ФУГИ.