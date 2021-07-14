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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

В «Кыргызтелекоме» рассказали о причинах увольнения племянника главы ГКНБ

Племянник Камчыбека Ташиева (председателя ГКНБ. — Прим. 24.kg) Замир Кожомуратов получал зарплату, но практически не появлялся на работе. Это также стало одной из причин его увольнения из акционерного общества «Кыргызтелеком». Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщила глава совета директоров компании Маралбу Бианки.

24.kg
Фото 24.kg. Глава совета директоров ОАО "Кыргызтелеком" Маралбу Бианки.

«Мы сделали запрос в Минздрав по больничному, который он предоставил. Согласно документу, с 24 мая он находился на лечении. Однако в системе здравоохранения эта информация не подтвердилась. Нам официально сообщили, что он не обращался за помощью и больничный лист не получал. Выходит, что этот документ поддельный», — сказала она.

Напомним, Замир Кожомуратов был уволен из «Кыргызтелекома» 24 мая. Такое решение менеджеры акционерного общества приняли по итогам оценки его работы.

Отметим, что в руководстве «Кыргызтелекома» ранее уже сообщали о давлении на них со стороны ГКНБ. В ведомстве эту информацию опровергли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201047/
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