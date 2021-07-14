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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Давление на «Кыргызтелеком» продолжается. Из-за племянника Камчыбека Ташиева

На совет директоров ОАО «Кыргызтелеком» продолжается давление из-за увольнения племянника Камчыбека Ташиева (председателя ГКНБ. — Прим. 24.kg) Замира Кожомуратова. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке заявила его глава Маралбу Бианки.

«После расторжения договора с Кожомуратовым нынешний глава ФУГИ Мирлан Бакиров вызвал меня к себе и попросил отменить принятое решение. Он сказал, пока я вас прошу по-человечески и без протокола. Я считаю, что с его стороны прозвучала угроза. Спустя время, 16 июня в 14.00 меня вызывают на допрос в ГКНБ по закупке интернета. При том что совет директоров не имеет никакого отношения к этим закупкам», — рассказала она.

По словам главы совета директоров «Кыргызтелекома», с этого момента на них началось давление со стороны ФУГИ.

Напомним, Замир Кожомуратов был уволен из «Кыргызтелекома» 24 мая. Он занимал должность административного директора и вице-президента. Такое решение менеджеры акционерного общества приняли по итогам оценки его работы.

Отметим, что в руководстве «Кыргызтелекома» ранее уже сообщали о давлении на них со стороны ГКНБ. В ведомстве однако эту информацию опровергли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201043/
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