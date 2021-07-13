Нехватку денег на продукты питания кыргызстанцы назвали пыткой

Коалиция против пыток совместно с исследовательской компанией «М-Вектор» провела опрос, чтобы выяснить, что знают кыргызстанцы о пытках.

В ходе исследования выяснилось, что 41 процент респондентов, не имевших когда-либо случаев насилия со стороны правоохранительных органов, отметили, что к ним применялись пытки. Это может свидетельствовать о том, что пытки и насилие определяются кыргызстанцами по-разному, а практика применения пыток не обязательно предполагает насилие или реальную угрозу насилия.

95 процентов опрошенных заявили, что пытки — это физическое насилие или изнасилование.

Помимо общепринятых представлений о пытках (такие как избиение, мор голодом, допрос с пристрастием), люди также отмечали в качестве пыток нехватку денег на покупку продуктов, жизнь пенсионеров, создание бюрократических сложностей, запрет, преследование женщин в хиджабе при устройстве на работу.

Исследователи намеренно не давали четкого определения пыток, чтобы ответы респондентов зависели от их индивидуального восприятия и от проблем, которые тревожат их больше всего.