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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Нехватку денег на продукты питания кыргызстанцы назвали пыткой

Коалиция против пыток совместно с исследовательской компанией «М-Вектор» провела опрос, чтобы выяснить, что знают кыргызстанцы о пытках.

В ходе исследования выяснилось, что 41 процент респондентов, не имевших когда-либо случаев насилия со стороны правоохранительных органов, отметили, что к ним применялись пытки. Это может свидетельствовать о том, что пытки и насилие определяются кыргызстанцами по-разному, а практика применения пыток не обязательно предполагает насилие или реальную угрозу насилия.

95 процентов опрошенных заявили, что пытки — это физическое насилие или изнасилование.

Помимо общепринятых представлений о пытках (такие как избиение, мор голодом, допрос с пристрастием), люди также отмечали в качестве пыток нехватку денег на покупку продуктов, жизнь пенсионеров, создание бюрократических сложностей, запрет, преследование женщин в хиджабе при устройстве на работу.

Исследователи намеренно не давали четкого определения пыток, чтобы ответы респондентов зависели от их индивидуального восприятия и от проблем, которые тревожат их больше всего.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200913/
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