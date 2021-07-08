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Общество

Продукция из Кыргызстана может поступить на рынок Южной Кореи

Посол Кыргызстана в Южной Корее Динара Кемелова обсудила с южнокорейскими компаниями перспективы сотрудничества по поставке кыргызской продукции на корейский рынок.

Она посетила офис GS Group и встретилась с президентом GS Retail господином Чо Юн Сангом и председателем корпорации BS-Group госпожой Пак Хе Рин.

В ходе беседы с южнокорейскими бизнесменами посол рассказала об экспортном и инвестиционном потенциале КР, об импорте компанией NAG Group кыргызского меда и сладостей, предложила сотрудничество по поставке экологически чистой продукции на южнокорейский рынок и реализации через сеть магазинов GS.

Собеседники обсудили перспективы сотрудничества в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, логистики и торговли между двумя странами. Президент GS Retail отметил, что может оказать содействие Кыргызстану в наращивании потенциала по переработке и упаковке продукции, а также подготовке специалистов в этих областях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200218/
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