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Общество

Кыргызстан начал импортировать женскую одежду в Южную Корею

Кыргызстан начал импортировать женскую одежду в Южную Корею. В дальнейшем планируется увеличение объема поставок. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, 1 июля Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Корее Динара Кемелова встретилась с директором компании HESED Мун Кен Ми и главой NAG GROUP Гульшайыр Надырбековой.

Мун Кен Ми сообщила об импорте с этого года женской одежды из Кыргызстана в Южную Корею. 

Она позитивно оценила квалификацию кыргызских специалистов в области швейного производства.

«При этом она отметила интерес корейских потребителей к кыргызской продукции и сообщила о планах увеличения объема поставок на корейский рынок», — говорится в сообщении.

Динара Кемелова отметила, что текстильная отрасль в Кыргызстане динамично развивается в последние годы.

«Наши предприятия поставляют свою продукцию не только в соседние страны, но и на рынок ЕАЭС и Европейского союза», — проинформировала посол.

Стороны договорились продолжить активное сотрудничество в текстильной промышленности.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199739/
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