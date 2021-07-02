Ставка на развлекательное видео. Instagram меняет формат

Instagram готовится к широкому использованию видео в качестве предпочтительного контента, заявил глава платформы Адам Моссери.
Поскольку TikTok и YouTube добились взрывного успеха с видеоконтентом, ориентированным на лидеров мнений, они превратились в серьезных конкурентов Instagram. И теперь Instagram планирует экспериментировать с рекомендациями полноэкранных видеороликов в ленте пользователей. Причем там будут появляться даже ролики тех авторов, на которых они не подписаны.
«Мы также собираемся экспериментировать с более широким охватом контента — полноэкранных, иммерсивных, развлекательных, мобильных видео. В ближайшие месяцы вы увидите, как мы делаем несколько новых изменений в этой сфере», — отмечает Моссери.
Мы больше не приложение для обмена фотографиями.Адам Моссери
Соцсеть Instagram, которая принадлежит Facebook, уже сделала несколько шагов к превращению в видеоплатформу. В августе 2020 года платформа запустила функцию коротких видеороликов Reels, которая позволяет пользователям создавать контент с наложенным звуком — аналогично тому, как это происходит в TikTok. В России эта опция стала доступна лишь в июне 2021 года.