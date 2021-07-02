Ставка на развлекательное видео. Instagram меняет формат

Instagram готовится к широкому использованию видео в качестве предпочтительного контента, заявил глава платформы Адам Моссери.

Changes are coming to video on Instagram



At Instagram we’re always trying to build new features that help you get the most out of your experience. Right now we’re focused on four key areas: Creators, Video, Shopping and Messaging. pic.twitter.com/ezFp4hfDpf — Adam Mosseri (@mosseri) June 30, 2021

Поскольку TikTok и YouTube добились взрывного успеха с видеоконтентом, ориентированным на лидеров мнений, они превратились в серьезных конкурентов Instagram. И теперь Instagram планирует экспериментировать с рекомендациями полноэкранных видеороликов в ленте пользователей. Причем там будут появляться даже ролики тех авторов, на которых они не подписаны.

«Мы также собираемся экспериментировать с более широким охватом контента — полноэкранных, иммерсивных, развлекательных, мобильных видео. В ближайшие месяцы вы увидите, как мы делаем несколько новых изменений в этой сфере», — отмечает Моссери.

Мы больше не приложение для обмена фотографиями. Адам Моссери

Соцсеть Instagram, которая принадлежит Facebook, уже сделала несколько шагов к превращению в видеоплатформу. В августе 2020 года платформа запустила функцию коротких видеороликов Reels, которая позволяет пользователям создавать контент с наложенным звуком — аналогично тому, как это происходит в TikTok. В России эта опция стала доступна лишь в июне 2021 года.