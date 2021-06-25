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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Вакцину «Спутник V» теперь можно получить независимо от возраста

Вакцину «Спутник V» теперь можно получить в Бишкеке независимо от возраста. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Центре семейной медицины № 7.

По их данным, разрешение вакцинировать всех желающих дали в Республиканском центре иммунопрофилактики, но приказа как такового нет. На сегодня в ЦСМ № 7 больше 2 тысяч доз вакцины от коронавируса.

О том, что вакцинация проводится в ЦСМ № 7, сообщила в Facebook его главврач Гульнара Ташибекова. По ее словам, прививочный пункт работает до 22.00, однако она советует приходить пораньше.

С собой должен быть обязательно паспорт, независимо от места прописки.

В РЦИ пока не комментируют, можно ли «Спутник V» получить в других поликлиниках города и регионах республики.

В последней партии было 80 тысяч доз российской вакцины первого и второго компонентов. Ее ставили только лицам старше 60 лет, имеющим хронические заболевания и медикам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198912/
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