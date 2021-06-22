Фармацевтам в Кыргызстане помогут стать специалистами мирового уровня

Запущен трехлетний образовательный проект, который поможет кыргызстанским фармацевтам стать специалистами мирового уровня. Об этом сообщили в Японском агентстве международного сотрудничества (JICA) в КР.

По их данным, JICA и центр информационного образования «Якуземи» разработают образовательную программу совместно с Министерством здравоохранения и социального развития КР.

«В настоящее время фармацевты выпускаются согласно стандарту университета, который они окончили. Нет единых требований для всех учебных заведений, готовящих такие кадры. Планируется, что единый госэкзамен будет аттестовывать специалистов в соответствии со стандартами, установленными правительством», — говорится в сообщении.

Фото JICA. Рабочая группа по разработке профессионального стандарта фармацевтов

Отмечается, что фармацевты в Кыргызстане сейчас должны получать постуниверситетское образование, одновременно работая по специальности. Обучение, предлагаемое проектом, будет проводиться в электронном формате, поэтому фармацевты могут проходить его, где бы они ни находились. Курс обучения пройдут фармацевты, работающие в Бишкеке, Оше, Таласе, Караколе, Джалал-Абаде и Нарыне.

Два года назад компания «Якуземи» открыла офис в Бишкеке и начала исследование по разработке образовательной программы для фармацевтов. В рамках проекта, реализованного два года назад, 165 специалистов в Бишкеке, Оше, Караколе и Таласе уже прошли пробное электронное обучение по гипертонии и сахарному диабету. Это помогло улучшить результаты теста (который сдавали после обучения) примерно на 40 процентов.

Результаты говорят о том, что хоть материалы и составлены японскими специалистами, кыргызские фармацевты могут без труда усвоить эти знания. Участниками проекта с кыргызской стороны являются Минздрав, Минобразования, университеты, больницы, аптеки и другие.

Фото JICA. Обучение фармацевтов

«В Японии существует система под названием «семейный фармацевт». Если у пациента возникнут проблемы с лекарствами или здоровьем, то он может немедленно связаться с фармацевтом. Мы будем стремиться к тому, чтобы кыргызстанские фармацевты так же, как и в Японии, всегда могли помочь пациенту оставаться здоровыми и могли консультировать по любым вопросам, связанным с лекарственными средствами», — подчеркнули координаторы проекта.

Обучение в рамках проекта бесплатное.