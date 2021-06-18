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Общество
Сюжет: COVID-19

В Бишкеке представили киноальманах о жизни кыргызстанцев во время пандемии

Фильм о том, как кыргызстанцы переживают пандемию COVID-19, представили в Бишкеке.

Киноальманах состоит из десяти эпизодов. Здесь и рассказ о сельской учительнице, которая противостоит консервативному руководству школы, и психологическая драма о домашнем тиране, истории волонтеров, блогеров, бизнесменов и даже перекупщиков лекарств.

Самой щемящей авторы считают серию о третьекласснице Кундуз, которая живет с бабушкой и младшим братом в маленьком селе и ждет возвращения мамы, уехавшей на заработки в Россию. Когда бабушка заболевает коронавирусом, маленькой девочке приходится быстро повзрослеть. Именно этот эпизод показали на презентации, зрители внимали истории со слезами на глазах.

Авторами сериала выступила команда продакшн-студии Citylab, создан киноальманах в рамках проекта USAID в сотрудничестве с Интерньюс в Кыргыстане.

Увидеть его можно будет на экранах телевизоров. По словам организаторов, это может произойти уже в конце июня.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198190/
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