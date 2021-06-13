Светлое носить, больше пить. Как пережить жару в городе

В начале июня пять дней били температурные рекорды. Столбик термометра поднимался выше отметки 36 градусов Цельсия. Лето в городе пережить нелегко, большинство людей с трудом переносят высокие температуры воздуха, особенно сложно приходится детям, пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, особенно для больных ишемической и гипертонической болезнями.

Как перенести жару с минимальным риском для здоровья, читайте в наших советах.

1 Пить чаще Не дожидаясь чувства жажды, пейте понемногу, но часто, не менее 2–2,5 литра жидкости. Заменять воду можно и другими напитками, но стоит исключить сладкие охлажденные и газированные напитки. Жажду они не утолят. Не рекомендуется употреблять сильно охлажденную жидкость. Особый питьевой режим нужно соблюдать гражданам, у которых имеются заболевания сердца, сосудов и почек, — здесь без консультации врача не обойтись. В жаркое время лучше воздержаться от употребления алкоголя.

2 Правильно питаться Ешьте легкую пищу. Необходимо включить в рацион больше свежих овощей и фруктов, кисломолочных продуктов и сократить горячую жирную и соленую пищу.

3 Выбирать правильную одежду Никакой обтягивающей синтетики. Выбирайте натуральные ткани, в которых кожа будет дышать: хлопок, шелк, лен и другие. Одежда должна быть свободной. Откажитесь от черных вещей. Темный цвет притягивает солнечные лучи. Также не забудьте об аксессуарах: шляпах, солнцезащитных очках, можно использовать зонтик. Защитная косметика от солнца позволят защитить кожу от его вредного воздействия. А вот от использования декоративной косметики лучше воздержаться — пудра и тональный крем закупоривают поры и вызывают обильную потливость.

4 Купаться чаще Принимайте душ утром и вечером. А если есть возможность, то и в течение дня. Желательно комнатной температуры. Носите с собой влажные салфетки или бутылку с водой и маленькое полотенце. Протирайте в течение дня шею, лицо, внутренние поверхности сгибов рук и коленей, запястья.

5 Изменить график прогулок Старайтесь без надобности не выходить на улицу днем. Гуляйте утром и вечером, после заката солнца. Врачи также рекомендуют ограничить физическую нагрузку, особенно на воздухе. Если работа связана с физическим трудом, то следует чаще устраивать перерывы.

6 Используйте кондиционер правильно Кондиционеры и вентиляторы позволяют сделать нахождение в помещениях в жару более комфортными. Но не следует сидеть вблизи кондиционера, так как это может привести к простудным заболеваниям, вплоть до воспаления легких. Его следует включать на 5-10 градусов ниже температуры на улице. Помните, что кондиционер сушит воздух. Поэтому можно параллельно использовать увлажнители или развешивать смоченные водой ткани, занавеси. Резкие перепады температуры отрицательно влияют на организм человека, возникает спазм сосудов, и поэтому могут быть простудные заболевания, связанные с резким переохлаждением. Поэтому не стоит с жары заходить в очень холодное помещение или садиться в машину и включать кондиционер на низкую температуру и полную мощность.

7 Вентилятор тоже поможет Если кондиционера нет, можно использовать вентилятор. Установите перед ним увлажнитель, емкость с водой, под действием напора теплого воздуха она интенсивно испаряется, охлаждая помещение на 2-3 градуса. Горячий воздух поглощает и развешенное в квартире белье после стирки. Закрытые окна также уменьшат проникновение тепла. Днем их лучше держать закрытыми и занавешенными шторами. Проветривать квартиру следует ночью.

8 Если удара не избежал Излишнее нахождение на солнце небезопасно и может привести к резкому ухудшению здоровья, связанному с перегреванием организма. Может произойти тепловой и солнечный удар. К симптомам солнечного и теплового удара относятся: тошнота, рвота, головная боль, вялость, зевота, сонливость, покраснение лица, повышение температуры тела, шум в ушах, потемнение в глазах, учащение дыхания, сердцебиения, слабость, головокружение. При солнечном ударе могут быть ожоги кожи. В тяжелом случае возможны обморок и судороги. Необходимо человека увести, перенести с солнца в тень. Уложить строго на спину, приподнять ноги (валик из полотенца, сумка и так далее), положить на голову смоченное в холодной воде полотенце. При необходимости дать жаропонижающее. Расстегнуть или снять, если есть возможность, одежду. Положить влажное полотенце на лоб, грудь, под мышки, сгибы рук и ног. Дать обильное питье комнатной температуры. Поить человека без сознания нельзя. Он может захлебнуться. Помассировать руки и ноги, чтобы обеспечить отток тепла. Если лучше не стало, немедленно вызывать скорую помощь.

БОНУС — видео от Минздравсоцразвития про тепловые и солнечные удары.