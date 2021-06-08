COVID-19. В городе Ош открывают круглосуточные стационары

В Оше открывают круглосуточные стационары. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, сегодня в спортзале школы имени Алишера Навои организован стационар, где врачи будут работать круглосуточно.

В муниципалитете добавили, что такие стационары планируют организовать и в других микрорайонах Оша.

Заместитель министра здравоохранения и социального развития Жалалидин Рахматуллаев сегодня на брифинге отметил, что южная столица и Ошская область вошли в красную зону по темпам распространения COVID-19. По его словам, ранее в красной зоне были Бишкек, Чуйская и Иссык-Кульская области.

