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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В городе Ош открывают круглосуточные стационары

В Оше открывают круглосуточные стационары. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, сегодня в спортзале школы имени Алишера Навои организован стационар, где врачи будут работать круглосуточно.

В муниципалитете добавили, что такие стационары планируют организовать и в других микрорайонах Оша.

Заместитель министра здравоохранения и социального развития Жалалидин Рахматуллаев сегодня на брифинге отметил, что южная столица и Ошская область вошли в красную зону по темпам распространения COVID-19. По его словам, ранее в красной зоне были Бишкек, Чуйская и Иссык-Кульская области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196804/
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