20:55
USD 84.67
EUR 102.56
RUB 1.16
Общество

8 июня: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Ошэлектро», «Востокэлектро».

1
Ошская область
  • 8.00-17.00 — город Ош (микрорайоны «Кулатов», «Анар», села Кукумбий, Тээке, Бирлешкен);

    13.00-17.00 — сельские управы Андарак, Кара-Булак, Катран, город Исфана.

2
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — город Кызыл-Кия (улицы Кувасай, Водозаборная, Кагановича, Сулайманабад, Космодемьянской, Фрунзе, Механизаторская, Корчагина, Крупской, Дружбы Народов, Свердлова, 9-й пятилетки, Кулатова, Хрипченко).
3
Иссык-Кульская область
  • 7.00-17.00 — село Ананьево.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196753/
просмотров: 680
Версия для печати
Материалы по теме
7 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
6 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
5 июня: где в регионах отключат свет
4 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
3 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
2 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
1 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
31 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
30 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
29 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Забастовка маршруток. Как решить ситуацию? Опрос Забастовка маршруток. Как решить ситуацию? Опрос
Забастовка завершена. Водители маршруток завтра выходят на&nbsp;линии Забастовка завершена. Водители маршруток завтра выходят на линии
Водители маршрутных такси в&nbsp;Бишкеке продолжают забастовку Водители маршрутных такси в Бишкеке продолжают забастовку
Аномальная жара.&nbsp;2&nbsp;июня 2021 года побило температурный рекорд в&nbsp;Бишкеке Аномальная жара. 2 июня 2021 года побило температурный рекорд в Бишкеке
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке прошла пятая конференция &laquo;Немецкий язык и&nbsp;технологии&raquo; В Бишкеке прошла пятая конференция «Немецкий язык и технологии»
MegaCom за&nbsp;здоровый образ жизни! MegaCom за здоровый образ жизни!
Сложные случаи детской нейрохирургии в&nbsp;Acıbadem Сложные случаи детской нейрохирургии в Acıbadem
Тенгиз Болтурук поздравил экологов Кыргызстана с&nbsp;Днем охраны окружающей среды Тенгиз Болтурук поздравил экологов Кыргызстана с Днем охраны окружающей среды
7 июня, понедельник
20:43
За неделю в Бишкеке выявили 4 тысячи 926 нарушений Правил дорожного движения За неделю в Бишкеке выявили 4 тысячи 926 нарушений Прав...
20:30
Президент назначил десять судей местных судов
20:26
Курманкул Зулушев стал генерал-лейтенантом. Спецчин присвоен президентом
20:21
В Кара-Кульджинском районе чиновники незаконно продали земельный участок детсада
20:09
Повторные выборы в Бишкеке. В БГК идут еще четыре партии