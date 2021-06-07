8 июня: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Ошэлектро», «Востокэлектро».
1Ошская область
- 8.00-17.00 — город Ош (микрорайоны «Кулатов», «Анар», села Кукумбий, Тээке, Бирлешкен);
13.00-17.00 — сельские управы Андарак, Кара-Булак, Катран, город Исфана.
2Баткенская область
- 8.00-17.00 — город Кызыл-Кия (улицы Кувасай, Водозаборная, Кагановича, Сулайманабад, Космодемьянской, Фрунзе, Механизаторская, Корчагина, Крупской, Дружбы Народов, Свердлова, 9-й пятилетки, Кулатова, Хрипченко).
3Иссык-Кульская область
- 7.00-17.00 — село Ананьево.