Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды

Завтра в некоторых районах не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, причина отключения — проведение профилактических работ на водозаборе «Сельский» и городских сетях.

Холодной воды не будет с 9.00 до 17.00 в микрорайоне «Тунгуч», жилых массивах «Рухий-Мурас» и «44 га».

Бишкекводоканал приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации запастись питьевой водой.

По любым вопросам относительно водоснабжения можно звонить в единый информационный центр Бишкекводоканала по номеру 1533.