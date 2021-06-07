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Общество

Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды

Завтра в некоторых районах не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, причина отключения — проведение профилактических работ на водозаборе «Сельский» и городских сетях.

Холодной воды не будет с 9.00 до 17.00 в микрорайоне «Тунгуч», жилых массивах «Рухий-Мурас» и «44 га».

Бишкекводоканал приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации запастись питьевой водой.

По любым вопросам относительно водоснабжения можно звонить в единый информационный центр Бишкекводоканала по номеру 1533.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196739/
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