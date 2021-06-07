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Общество

В Ноокатском районе Ошской области построят школу на 190 мест

В селе Курак-Тектир Ноокатского района построят школу на 190 мест. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, тендер объявило Ошское областное управление капитального строительства департамента жилищно-гражданского строительства при Госстрое.

На эти цели оно планирует потратить 58 миллионов 827 тысяч 706 сомов. Отмечается, что в цену конкурсной заявки должны быть включены расходы на содержание заказчика и технадзор (2,9 процента), оплата услуг авторского надзора (0,2 процента от полной сметной стоимости), непредвиденные затраты (2 процента), НДС (12 процентов), удорожание в зимнее время (0,5 процента), временные здания и сооружения (3,4 процента).

Предполагаемый срок завершения всех работ — 27 месяцев со дня подписания договора (при полном и своевременном финансировании из республиканского бюджета).

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196719/
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