Сто пятьдесят школьников из Баткена 10 дней провели на Иссык-Куле

Сто пятьдесят школьников из района вооруженного конфликта в Баткене 10 дней провели на Иссык-Куле. Сегодня они чартерным рейсом отправятся домой.
Отдохнувшие и загорелые, они получили на озере массу положительных эмоций. Впервые за последнее время на их лицах появились улыбки, светились глаза. Дети начали приходить в себя после шока, полученного во время вооруженного конфликта в приграничных с Таджикистаном районах.
Среди приехавших на отдых детей дочь погибшего прапорщика Погранслужбы ГКНБ Бекзодбека Юлдашева. Камиле всего 6 лет. Она еще не осознает, что больше никогда не увидит папу, все уверены, что девочка будет всегда гордиться им.
На вопрос журналиста, кем на хочет стать, ответ Камилы был лаконичен: «Спасателем!».
Ее младший братик появился на свет всего шесть месяцев назад. Без отца осталось трое маленьких детей.
Детей покатали на теплоходе, организовали увлекательные экскурсии. Каждый вечер для маленьких баткенцев организовывали дискотеки с приглашением звезд кыргызской эстрады.
Артист цирка Абдукаххар Маматов и финалист шоу «Голос» Нуржигит Субанкулов оказались первыми приглашенными. Было заметно, что с каждым концертным номером на лицах маленьких баткенцев появлялись улыбки. Потом были увлекательные спортивные соревнования, спектакль кукольного театра.