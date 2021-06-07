21:31
USD 84.67
EUR 102.56
RUB 1.16
Общество

Сто пятьдесят школьников из Баткена 10 дней провели на Иссык-Куле

Фото Юрия Кузьминых. Дети из Баткена на Иссык-Куле

Сто пятьдесят школьников из района вооруженного конфликта в Баткене 10 дней провели на Иссык-Куле. Сегодня они чартерным рейсом отправятся домой.

Отдохнувшие и загорелые, они получили на озере массу положительных эмоций. Впервые за последнее время на их лицах появились улыбки, светились глаза. Дети начали приходить в себя после шока, полученного во время вооруженного конфликта в приграничных с Таджикистаном районах.

Среди приехавших на отдых детей дочь погибшего прапорщика Погранслужбы ГКНБ Бекзодбека Юлдашева. Камиле всего 6 лет. Она еще не осознает, что больше никогда не увидит папу, все уверены, что девочка будет всегда гордиться им.

Юрия Кузьминых
Фото Юрия Кузьминых. Камила с подругой

На вопрос журналиста, кем на хочет стать, ответ Камилы был лаконичен: «Спасателем!».

Ее младший братик появился на свет всего шесть месяцев назад. Без отца осталось трое маленьких детей.

Детей покатали на теплоходе, организовали увлекательные экскурсии. Каждый вечер для маленьких баткенцев организовывали дискотеки с приглашением звезд кыргызской эстрады.

Артист цирка Абдукаххар Маматов и финалист шоу «Голос» Нуржигит Субанкулов оказались первыми приглашенными. Было заметно, что с каждым концертным номером на лицах маленьких баткенцев появлялись улыбки. Потом были увлекательные спортивные соревнования, спектакль кукольного театра.

«У нас есть определенный опыт в работе с детьми. Восемь лет подряд мы летом принимаем у себя детей со всего СНГ. День наших подопечных расписан по минутам. Для этого мы специально привлекли из Бишкека опытных педагогов. Их мы выбирали на конкурсной основе. Кроме того, с детьми постоянно работали психологи. Все эти 10 дней мы делали все для укрепления духовного, морального и физического состояния детей из пострадавших районов. За время пребывания в нашем центре отдыха они прошли специальные программы — кулинарные, танцевальные и прочие», — рассказал генеральный директор центра отдыха «Аврора-плюс» Денис Целенко.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196667/
просмотров: 449
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанка в Санкт-Петербурге оставила троих детей без присмотра. Ее задержали
В Бишкеке проводят бесплатный медосмотр для детей из малообеспеченных семей
Сто детей из Баткена отправились на отдых на Иссык-Куль
Чистый Иссык-Куль. Снизить количество мусора в области хотят экоактивисты
Цифра дня. 2,5 миллиона детей живут в Кыргызстане
Дети-«невидимки», или Как выживают в Кыргызстане без документов
Фея, Ыпып, Сталин. Какие необычные имена детям давали кыргызстанцы в 2021 году
Большие маленькие жертвы. О детях Баткена, пострадавших в конфликтах на границе
Цифра дня. 49 процентов детей в Кыргызстане будут расти без отца
В Кыргызстане 80 процентов детей регулярно смотрят телевизор
Популярные новости
Забастовка маршруток. Как решить ситуацию? Опрос Забастовка маршруток. Как решить ситуацию? Опрос
Забастовка завершена. Водители маршруток завтра выходят на&nbsp;линии Забастовка завершена. Водители маршруток завтра выходят на линии
Водители маршрутных такси в&nbsp;Бишкеке продолжают забастовку Водители маршрутных такси в Бишкеке продолжают забастовку
Аномальная жара.&nbsp;2&nbsp;июня 2021 года побило температурный рекорд в&nbsp;Бишкеке Аномальная жара. 2 июня 2021 года побило температурный рекорд в Бишкеке
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке прошла пятая конференция &laquo;Немецкий язык и&nbsp;технологии&raquo; В Бишкеке прошла пятая конференция «Немецкий язык и технологии»
MegaCom за&nbsp;здоровый образ жизни! MegaCom за здоровый образ жизни!
Сложные случаи детской нейрохирургии в&nbsp;Acıbadem Сложные случаи детской нейрохирургии в Acıbadem
Тенгиз Болтурук поздравил экологов Кыргызстана с&nbsp;Днем охраны окружающей среды Тенгиз Болтурук поздравил экологов Кыргызстана с Днем охраны окружающей среды
7 июня, понедельник
21:18
В Тонском районе начали строить детский сад за 43 миллиона сомов В Тонском районе начали строить детский сад за 43 милли...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 июня: дожди
20:43
За неделю в Бишкеке выявили 4 тысячи 926 нарушений Правил дорожного движения
20:30
Президент назначил десять судей местных судов
20:26
Курманкул Зулушев стал генерал-лейтенантом. Спецчин присвоен президентом