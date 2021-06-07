Сто пятьдесят школьников из Баткена 10 дней провели на Иссык-Куле

Сто пятьдесят школьников из района вооруженного конфликта в Баткене 10 дней провели на Иссык-Куле. Сегодня они чартерным рейсом отправятся домой.

Отдохнувшие и загорелые, они получили на озере массу положительных эмоций. Впервые за последнее время на их лицах появились улыбки, светились глаза. Дети начали приходить в себя после шока, полученного во время вооруженного конфликта в приграничных с Таджикистаном районах.

Среди приехавших на отдых детей дочь погибшего прапорщика Погранслужбы ГКНБ Бекзодбека Юлдашева. Камиле всего 6 лет. Она еще не осознает, что больше никогда не увидит папу, все уверены, что девочка будет всегда гордиться им.

Фото Юрия Кузьминых. Камила с подругой

На вопрос журналиста, кем на хочет стать, ответ Камилы был лаконичен: «Спасателем!».

Ее младший братик появился на свет всего шесть месяцев назад. Без отца осталось трое маленьких детей.

Детей покатали на теплоходе, организовали увлекательные экскурсии. Каждый вечер для маленьких баткенцев организовывали дискотеки с приглашением звезд кыргызской эстрады.

Артист цирка Абдукаххар Маматов и финалист шоу «Голос» Нуржигит Субанкулов оказались первыми приглашенными. Было заметно, что с каждым концертным номером на лицах маленьких баткенцев появлялись улыбки. Потом были увлекательные спортивные соревнования, спектакль кукольного театра.

«У нас есть определенный опыт в работе с детьми. Восемь лет подряд мы летом принимаем у себя детей со всего СНГ. День наших подопечных расписан по минутам. Для этого мы специально привлекли из Бишкека опытных педагогов. Их мы выбирали на конкурсной основе. Кроме того, с детьми постоянно работали психологи. Все эти 10 дней мы делали все для укрепления духовного, морального и физического состояния детей из пострадавших районов. За время пребывания в нашем центре отдыха они прошли специальные программы — кулинарные, танцевальные и прочие», — рассказал генеральный директор центра отдыха «Аврора-плюс» Денис Целенко.