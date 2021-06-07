С хором Сретенского монастыря бишкекчане на концерте исполнили любимые песни

В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоялся концерт международного культурного проекта «На языке музыки».

Концерт был приурочен к празднованию Дня русского языка и 10-летию со дня открытия Русского дома в Бишкеке.

На одной сцене выступили сразу три российских коллектива: хор Сретенского монастыря, квинтет солистов государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной и московский джаз-квинтет под управлением Никиты Агафонова.

Начался вечер с джаза. Квинтет исполнил не только композиции из зарубежной классики, но и, так как концерт был посвящен русскому языку, песню из фильма «Вам и не снилось». Зрители пели известные и понятные слова вместе с солисткой Дианой Говасари.

Группу сменил еще один квинтет. Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной — один из самых ярких коллективов, пропагандирующих русскую песню и профессиональное искусство игры на народных инструментах не только в России, но и во всем мире. Зрители особенно следили за музыкантом с балалайкой-контрабасом — самым большим по размерам, а по динамике это самый мощный музыкальный инструмент семейства балалаек.

Обладательница золотой медали Дельфийских игр, дипломант Всероссийского конкурса вокалистов имени Обуховой, певица, получившая признание после победы в международном конкурсе «Романсиада», Ирина Крутова в Бишкеке пела уже не один раз. Она исполнила песни из репертуара Людмилы Зыкиной «Оренбургский пуховый платок», «Течет река Волга». Романс «Дорогою длинною» вместе с певицей и Игорем Воронцовым пел весь зал.

Завершил концерт хор Сретенского монастыря под управлением Никона Жилы.

Стоит отметить, что при Московском Сретенском монастыре хор существует уже более 600 лет.

Их репертуар не ограничивается каноническими песнопениями православной церкви. Он включает в себя шедевры академической и народной музыки, песни военных лет и сочинения современных авторов. Самая известная и любимая зрителями — «Конь» группы «Любэ». Вся программа звучит a capella.

Музыкантов долго не хотели отпускать, зрители стоя аплодировали певцам.

Помимо концертной программы, была и официально-поздравительная. Русский дом в Бишкеке за вклад в развитие русского языка в Кыргызстане наградил грамотами преподавателей школ и вузов, представителей нескольких ведомств страны, а также музыкальные коллективы.

Как отметили организаторы, концерты в рамках проекта «На языке музыки» в 2021 году запланированы также в Беларуси, Казахстане, Молдавии и Приднестровской Молдавской Республике.