Еще один рекорд. 6 июня 2021 года стало самым жарким в Бишкеке

6 июня 2021 года стало самым жарким в Бишкеке за всю историю метеонаблюдений. Об этом свидетельствуют данные сайта «Погода и климат».

Отмечается, что вчера максимальная температура воздуха в столице Кыргызстана составила 35,4 градуса. Это на 7 градусов выше нормы. Самым холодным 6 июня было в 1970 году, когда воздух прогрелся только до +6,7 градуса.

Самым жарким днем июня было 23-е число 2005-го, когда столбик термометра поднялся до отметки +40,9 градуса. Норма же среднемесячной температуры июня составляет +22,9 градуса.

Напомним, что первые три дня июня также стали самыми жаркими в истории наблюдений. Воздух прогрелся до +35,5, 36,7 и 34,7 градуса соответственно.