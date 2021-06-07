21:11
USD 84.67
EUR 102.56
RUB 1.16
Общество

Еще один рекорд. 6 июня 2021 года стало самым жарким в Бишкеке

6 июня 2021 года стало самым жарким в Бишкеке за всю историю метеонаблюдений. Об этом свидетельствуют данные сайта «Погода и климат».

Отмечается, что вчера максимальная температура воздуха в столице Кыргызстана составила 35,4 градуса. Это на 7 градусов выше нормы. Самым холодным 6 июня было в 1970 году, когда воздух прогрелся только до +6,7 градуса.

Самым жарким днем июня было 23-е число 2005-го, когда столбик термометра поднялся до отметки +40,9 градуса. Норма же среднемесячной температуры июня составляет +22,9 градуса.

Напомним, что первые три дня июня также стали самыми жаркими в истории наблюдений. Воздух прогрелся до +35,5, 36,7 и 34,7 градуса соответственно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196602/
просмотров: 4132
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 июня: дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 июня: без осадков
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 6 июня 2015 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 июня: ожидаются грозы
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 5 июня 2008 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 июня: местами дожди
Бишкек вновь бьет рекорды. 3 июня 2021 года стало самым жарким в истории
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 июня: без осадков
Аномальная жара. 2 июня 2021 года побило температурный рекорд в Бишкеке
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 июня: будет жарко
Популярные новости
Забастовка маршруток. Как решить ситуацию? Опрос Забастовка маршруток. Как решить ситуацию? Опрос
Забастовка завершена. Водители маршруток завтра выходят на&nbsp;линии Забастовка завершена. Водители маршруток завтра выходят на линии
Водители маршрутных такси в&nbsp;Бишкеке продолжают забастовку Водители маршрутных такси в Бишкеке продолжают забастовку
Аномальная жара.&nbsp;2&nbsp;июня 2021 года побило температурный рекорд в&nbsp;Бишкеке Аномальная жара. 2 июня 2021 года побило температурный рекорд в Бишкеке
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке прошла пятая конференция &laquo;Немецкий язык и&nbsp;технологии&raquo; В Бишкеке прошла пятая конференция «Немецкий язык и технологии»
MegaCom за&nbsp;здоровый образ жизни! MegaCom за здоровый образ жизни!
Сложные случаи детской нейрохирургии в&nbsp;Acıbadem Сложные случаи детской нейрохирургии в Acıbadem
Тенгиз Болтурук поздравил экологов Кыргызстана с&nbsp;Днем охраны окружающей среды Тенгиз Болтурук поздравил экологов Кыргызстана с Днем охраны окружающей среды
7 июня, понедельник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 июня: дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 июня: дожди
20:43
За неделю в Бишкеке выявили 4 тысячи 926 нарушений Правил дорожного движения
20:30
Президент назначил десять судей местных судов
20:26
Курманкул Зулушев стал генерал-лейтенантом. Спецчин присвоен президентом
20:21
В Кара-Кульджинском районе чиновники незаконно продали земельный участок детсада