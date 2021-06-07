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Общество

Цифровизация ГУ «Кадастр». Получить данные о недвижимом имуществе можно онлайн

В целях борьбы с коррупцией государственное учреждение «Кадастр» полностью цифровизирует свои услуги. Об этом сообщили в госучреждении.

По его данным, теперь пользователи портала в режиме реального времени, не посещая офис регистрационного органа, могут получить данные о единице недвижимого имущества.

На государственном портале доступны услуги по получению:

  • выписки о правах на недвижимое имущество;
  • информации о зарегистрированном недвижимом имуществе;
  • истории прав на недвижимое имущество;
  • информации о технических характеристиках недвижимого имущества.

Кроме того, получение данных услуг возможно также в центрах обслуживания населения (ЦОН). Планируется также внедрение услуг по приему заявлений на регистрацию права на недвижимое имущество в режиме онлайн.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196600/
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