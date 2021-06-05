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Общество

Сто детей из Бакена отправились на отдых на Иссык-Куль

Сегодня дети и учителя из приграничных сел Баткенской области, пострадавших во время событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы 28–30 апреля, отправились на отдых в Иссык-Кульскую область.

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка Жыпариса Рысбекова, 100 детей и 15 учителей по инициативе президента отправляются на десять дней в детский оздоровительный центр «Жалын».

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

Во время отдыха с ними будут работать психологи и аниматоры, также подготовлена культурная программа пребывания с привлечением деятелей искусства.

Ранее на озеро отправили 210 детей из Баткена. Для 140 из них отдых организовал кабмин. Еще для 70 — международный общественный фонд «Инициатива Розы Отунбаевой».

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196578/
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