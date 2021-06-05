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Общество

В Бишкеке проводят бесплатный медосмотр для детей из малообеспеченных семей

Городским управлением здравоохранения мэрии Бишкека издан приказ «О проведении месячника, посвященного Международному дню защиты детей» с 15 мая по 15 июня под девизом: «Наши дети — будущее планеты!». Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

В рамках месячника в городских организациях здравоохранения проводится бесплатный углубленный медицинский осмотр детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в приютах, интернатах. Нуждающихся обеспечат лекарственными средствами по дополнительной программе ОМС по показаниям.

Совместно с муниципальными администрациями города, РОВД организованы мероприятия по выявлению беспризорных, безнадзорных и работающих детей на рынках города. Ведутся работы по проведению бесплатного углубленного медицинского осмотра и иммунизации (АДС-М) согласно Национальному календарю профилактических прививок, а также санации ротовой полости нуждающимся детям.

«Осматривать детей будут в Городской детской клинической больнице скорой помощи, четырех объединенных центрах семейной медицины, пяти стоматологических поликлиниках, городском центре профилактики и реабилитации туберкулеза, Специализированном центре реабилитации детей и семьи», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196559/
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