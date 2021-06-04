Бишкекчан пригласили на тренировку по воркауту. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, сегодня вице-мэр столицы Виктория Мозгачева встретилась с президентом Всемирной федерации воркаута и стритлифтинга Денисом Мининым, ее вице-президентом Гауранитаем Шуликой, организаторами спортивного мероприятия «Международная воркаут тренировка», исполнительным директором Лиги уличного и дворового спорта Кыргызстана Батырбеком Сыдыгалиевым, исполнительным директором ОФ «Инновация» Темирланом Касымовым и главным проект-менеджером Нуржигитом Асановым.

«Стороны обсудили перспективы совместной деятельности по работе в деле укрепления здорового образа жизни бишкекчан и развитию массового спорта среди детей, подростков и старшего поколения. Отмечена важность привлечения инвестиций для развития спортивной инфраструктуры города, регулярной организации семинаров и тренингов с привлечением высококлассных специалистов, а также усиления международного обмена опытом в этих направлениях», — отметили в мэрии.

С муниципалитете добавили, что завтра в Парке здоровья с 09.00 до 12.30 Лига уличного и дворового спорта, ОФ «Инновация» совместно с Всемирной федерацией воркаута и стритлифтинга при поддержке мэрии проведут открытую тренировку. В программе мероприятия мастер-классы, соревнования и семинар на тему «Концепция здорового образа жизни».