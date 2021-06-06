7 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — жилмассив «Тунгуч», 3, 12, 17/2;

9.00-18.00 — жилмассивы «Колмо», «Ак-Орго» (улицы Ак-Чолмок, Жаныл Мырза, Кербез, Омур, Алты-Бакан, Ак-Бата), отрезки улиц Токтогула, Акиева, Сыдыкова, Айкол, Малышева, Краснодонцева, Баялинова, Багратиона, Минской, переулок Беломорский;

9.30-17.00 — 10-й микрорайон, 17;

9.30-19.00 — отрезки улиц Токтоналиева, Шопокова, Ибраимова, Жумабека, Ташкумырской, БЧК от Суюнбаева до Осмонова, проспекта Жибек Жолу;

10.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Керемет, Куйручук, Женижок, Тон, Кок-Жар, Конорчок);

11.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Дордой, Исакеева, Кок-Ойрок, Иссык-Кол, Кожомкула, Жетиген).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Байгельди, Кайырма, Садовое, Гроздь, Арчалы, Байтик, ДАВОС, Кой-Таш (улицы Кой-Ташская, Западная, переулок Сегизбаева), Васильевка (МТФ, улицы Набережная, Юбилейная, Фрунзе, Верхняя, переулок Клубный), Солто-Ата (контуры № 569, 554), Кок-Жар (улицы Достук, Конур-Осмон, Шабдана Баатыра, Кок-Джарская, Маликова, Карагул-Акмат, район «Панорамы»), Маевка (улицы Южная, Пригородная, Новая, Кара-Суйская, Совхозная, Школьная, Тулебердиева, 8 Марта, Сельская, Полевая, Набережная, Молодая Гвардия, Виноградная, Родниковая, Сонкольская, Дачная, Арычная, Ала-Арчинская, Веселая, переулок Южный, тупик Новый, жилмассивы «12 га», «7 га», «6,9 га», «Тамырчы», «Садаева», «Умут»), Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Сельсоветская, Садовая, Набережная, Южная, Виноградная, Сельповская, переулки Маслопромский, Сельповский, Виноградный), Садовое (улицы 8 Марта, Учхозская), Дачное (улицы 40 лет Победы, Новая, Строительная, Шевченко, Ломоносова, Восточная, Рыбака, Ленина, Чехова, Жукова, Северная, Береговая), Байтик (улица Хикмет), Кара-Жигач (улицы Жаштык, Некрасова, Кондучалова, Мира, Байбосун, Фрунзе, Людмилы), Бек-Тоо (улицы Именбаева, Новая), Лебединовка (улицы Маяковского, Набережная, Мамыркалиева, Горького, Советская, Северная, Набережная, БЧК);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Строительная, Лавровых, Степная, Пригородная, Гагарина, Восточная, Заводская, Фрунзе, Гоголя, Северная, Кирова, Репина, Мира, Крупская, Актилек, Школьная, Свердлова, Чон-Арык, Тупик, Колхозная, Проектируемая, Садовая, Баетова, переулок Ключевой, жилмассив «Поле-Чудес»), Военно-Антоновка (улицы Токтогула, Пушкина, Полярная, Ала-Арчинская, Фрунзе, Советская, Пограничная, Кирова, Красноармейская, Пионерская, Северная, Горького, Токтогула, тупики Советский, Кировой), Камышановка (улицы Восточная, Фрунзе, Карасуйская, Спортивная, Белинского), Романовка (улица Заводская), Гавриловка (улицы Фрунзе, Дружба, Молодежная), Сокулук (улицы Келечек, Линейная, Свободы), Баетова (улица Токтогула), город Шопоков (улицы Ново-Ала-Арчинская, Ала-Арчинская, Рабочая, Пушкина, Степная, Шевченко, Киевская, Советская, Школьная, Чехова, Калинина, Репина, Московская, Кирова, Шопокова, Новая, Ново-Октябрьская, Дзержинского, Западная, Некрасова, Ленина, Линейная, Достук, Победы, Промышленная, Первомайская, Космонавтов, Лермонтова, Тургенева, переулок Зеленый);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Темен-Суу, Кыз-Моло (улица 27-го партсъезда), Ак-Башат (ущелья Кара-Суу, Широкое), Ак-Суу (колония № 16), Садовое (улица Крупской), Петровка (улицы Черняховского, Центральная, Новая);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — села Алексеевка, Ставрополовка (улица Центральная), Ийри-Суу (улица Восточная);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Ивановка;

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Алмалуу, Тогуз-Булак, Горная, Серафимовка, Новопокровка (улицы Ленина, 103-135, Садовая, 2-24, Кирпичная, 1-21, Строительная, 3-35, Мичурина, Логвиненко, Белинского, Крупской, Западная, Луговая, Чкалова, Заречная, Мира, Достук, Курманджан Датки, Эшпая, Атая, Горького, район магазина «Норус»), Жээк (улицы Мейманова, Джакыпова, Победа);

Чуйский РЭС

9.00-17.00- села Кегети, Арпа-Тектир, Чапай, Кошой, Шамшы (улицы Центральная, Чолжиева), ущелье Кегети.

3 Таласская область Таласская область