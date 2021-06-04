Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды

Завтра, 5 июня, в некоторых районах столицы временно не будет воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, холодной воды не будет с 8.00 до 22.00 в районах, ограниченных:

улицами Ауэзова — Шабдана Баатыра (проспект Чуй) — линией железной дороги — до конца жилого массива «Учкун»;

улицами Исакеева — Шабдана Баатыра — Ауэзова — Чокана Валиханова;

улицами 7 Апреля — Менделеева — линией железной дороги;

улица Толстого от улицы Ауэзова до реки Аламедин.