В Бишкеке 6 июня небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +33 градуса. День увеличился до 15 часов 12 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-18.00 — отрезки улицы Фрунзе, бульвара Эркиндик.
- До 17 июня в Бишкеке отключили горячую воду.
У кого намечается той
Камчыбек Жолдошбаев
Родился 6 июня 1956 года в селе Кызыл-Туу Нарынской области. Депутат Жогорку Кенеша.
Памятные даты
День русского языка
День русского языка, как и дни других официальных языков Организации Объединенных Наций, появился в международном календаре в 2010 году, когда Департамент ООН по связям с общественностью предложил учредить праздники, посвященные шести официальным языкам организации, в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия.
Для празднования Дня русского языка была установлена дата 6 июня. Это день рождения Александра Пушкина.
День рождения «Тетриса»
Одна из популярнейших игр в истории создана российским программистом Алексеем Пажитновым. Первая компьютерная версия этой игры появилась 6 июня 1984 года. А 18 июля 1985-го — первое электронное устройство для игры в «Тетрис».
«Тетрису» присудили несколько наград Американской ассоциации разработчиков программного обеспечения: как лучшему потребительскому софту, лучшей оригинальной разработке и лучшей развлекательной программе.
За 20 лет существования все виды «Тетриса» разошлись по миру фантастическим тиражом, который оценивают в четверть миллиарда экземпляров. Подобной популярности не удавалось достичь ни одной электронной игре.
Куда сходить
Культура
- выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;
- Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова приглашает на спектакли «День космонавтики, или Любовь, похожая на сон» и «Лесной переполох»;
- Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева — на оперу «Трубадур».
Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».
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