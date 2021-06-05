10:01
USD 84.67
EUR 102.56
RUB 1.16
Общество

Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 5 июня 2008 года

Самым теплым в Бишкеке было 5 июня 2008 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +36,4 градуса.

Самым холодным 5 июня было в 1970-м, когда температура составила +4 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры июня для столицы составляет +22,9 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был июнь 2008 года со средней температурой +25,4 градуса.

Самым холодным — июнь 1901-го со среднемесячной температурой +17,7 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 5 июня ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +20-22 градуса. Днем в столице ожидается дождь и гром. Воздух прогреется до +34-36 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196352/
просмотров: 301
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 июня: местами дожди
Бишкек вновь бьет рекорды. 3 июня 2021 года стало самым жарким в истории
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 июня: без осадков
Аномальная жара. 2 июня 2021 года побило температурный рекорд в Бишкеке
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 июня: будет жарко
В Бишкеке 1 июня обновлен температурный рекорд — +35,5 градуса
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 июня: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 июня: будет жарко
Прогноз погоды в Кыргызстане на 31 мая: днем жарко
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 30 мая 2008 года
Популярные новости
Забастовка. В&nbsp;Бишкеке часть маршруточников сегодня не&nbsp;вышла на&nbsp;линии Забастовка. В Бишкеке часть маршруточников сегодня не вышла на линии
Забастовка маршруток. Как решить ситуацию? Опрос Забастовка маршруток. Как решить ситуацию? Опрос
Таджикские журналисты выдали фотографии разрушенных кыргызских сел за&nbsp;Хистеварз Таджикские журналисты выдали фотографии разрушенных кыргызских сел за Хистеварз
Водители маршрутных такси в&nbsp;Бишкеке продолжают забастовку Водители маршрутных такси в Бишкеке продолжают забастовку
Бизнес
ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; запустило два автобуса для транспортировки столичных жителей ОАО «РСК Банк» запустило два автобуса для транспортировки столичных жителей
Кто выиграл Hyundai Sonata? Итоги лотереи &laquo;Весенний драйв&raquo; Кто выиграл Hyundai Sonata? Итоги лотереи «Весенний драйв»
Сборную по&nbsp;футболу торжественно проводил в&nbsp;Японию кортеж Bi&nbsp;Taxi Сборную по футболу торжественно проводил в Японию кортеж Bi Taxi
Дарим 20&nbsp;iPhone 12&nbsp;Pro в&nbsp;честь 20-летия KICB! Дарим 20 iPhone 12 Pro в честь 20-летия KICB!
5 июня, суббота
09:44
Большинство читателей высказались против маршруток. Итоги опроса Большинство читателей высказались против маршруток. Ито...
09:29
Ситуация на границе. Обстановка в местности Унжу-Булак стабильная
09:18
Ситуация на границе. Главы Баткенской и Согдийской областей провели переговоры
09:18
Повторные выборы. Контрольный список избирателей будет готов к 17 июня
09:11
Покоривший Эверест кыргызстанец вернулся домой. Готовится к следующей цели