Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 5 июня 2008 года

Самым теплым в Бишкеке было 5 июня 2008 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +36,4 градуса.

Самым холодным 5 июня было в 1970-м, когда температура составила +4 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры июня для столицы составляет +22,9 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был июнь 2008 года со средней температурой +25,4 градуса.

Самым холодным — июнь 1901-го со среднемесячной температурой +17,7 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 5 июня ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +20-22 градуса. Днем в столице ожидается дождь и гром. Воздух прогреется до +34-36 градусов.