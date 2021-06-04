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Общество

Бишкек вновь бьет рекорды. 3 июня 2021 года стало самым жарким в истории

3 июня 2021 года стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Бишкеке. Такие данные приводит сайт «Погода и климат».

Отмечается, что вчера максимальная температура воздуха в столице Кыргызстана составила 34,7 градуса. Это на 7,7 градуса выше нормы. Самым холодным 3 июня было в 1985 году, когда воздух прогрелся только до +8,2 градуса.

Самым жарким днем июня было 23-е число 2005-го, когда столбик термометра поднялся до отметки +40,9 градуса. Норма же среднемесячной температуры июня составляет +22,9 градуса.

Третий день подряд синоптики отмечают температурные рекорды. Напомним, что 1 и 2 июня 2021 года также стали самым жаркими в истории наблюдений. Воздух прогрелся до +35,5 и 36,7 градуса соответственно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196350/
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