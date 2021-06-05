В Бишкеке 5 июня небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +36 градусов. День увеличился до 15 часов 11 минут.

Питьевой воды не будет:

8.00-22.00 — районы, ограниченные улицами Ауэзова, Шабдана Баатыра, линией железной дороги, до конца жилого массива «Учкун»; Исакеева, Шабдана Баатыра, Ауэзова, Валиханова; на улице Толстого от улицы Ауэзова до реки Аламедин; жилмассив «Токольдош», район, ограниченный улицами 7 Апреля, Менделеева и линией железной дороги.

У кого намечается той

Арсен Гитинов

Родился 5 июня 1977 года в селе Тлондода Дагестанской АССР. Борец вольного стиля. Серебряный призер Олимпийских игр — 2000.

Максат Алымбеков

Родился 5 июня 1984 года. Руководитель аппарата Бишкекского горкенеша.

Памятные даты

День охраны окружающей среды Кыргызской Республики

Фото 24.kg. Смог над Бишкеком

Праздник установлен в 1999 году в целях пропаганды охраны окружающей среды и усиления значимости экологической ориентации общества.

В этот же день отмечается Всемирный день окружающей среды. Этот праздник установлен 15 декабря 1972 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы «обратить внимание общественности на необходимость сохранять и улучшать окружающую среду».

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Леонид Деймант

Родился 5 июня 1913 года в Ташкенте.

С 1938 года член Союза художников СССР. В 1940-е написал десятки портретов передовых колхозников, пейзажные этюды. Вел педагогическую работу во Фрунзенском художественном училище.

Леонид Деймант работал в основном в жанре тематической картины, причем без этюдного материала, по воображению.

Фото open.kg. Картина Кубанычбека Аманкожоева

С именем Леонида Дейманта связаны важные этапы развития кыргызского искусства. Он был в числе участников Первой декады кыргызского искусства и литературы в Москве, которая состоялась в 1939-м, участвовал в последующих декадах. В 1952-1954 годах принимал участие в оформлении Кыргызского театра оперы и балета: роспись потолка — это и его труд.

Родился ученый Дурбелен Мамбетов

Родился 5 июня 1931 года.

Дурбелен Мамбетов участвовал в написании 60 работ, в том числе двух монографий, учебных пособий для вузов. Эти работы получили высокую оценку в научных кругах страны и за рубежом.

Его научная деятельность посвящена физике твердого тела, механизму разрушения адгезионной связи твердых тел. Основное внимание уделялось разработке нового направления — исследованию электрических явлений при нарушении адгезионной связи и разрушения твердых тел.

Основное его внимание было сосредоточено на изучении электрических разрядов в различных физико-химических процессах. Им впервые обнаружено ранее неизвестное свойство минерала мирабилита — самопроизвольная эмиссия электронов, получившее название «эффект Мамбетова».

Умер в июле 1970 года.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова приглашает на спектакли «Лучший всадник короля» и «Жила-была Сыроежка»;

«Лучший всадник короля» и «Жила-была Сыроежка»; в арт-баре «Чемодан Зусмановича» состоится литературно-поэтический вечер.

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

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