В Бишкеке 4 июня безоблачно. Температура воздуха ожидается +37 градусов. День увеличился до 15 часов 10 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-14.00 — жилмассив «Красный строитель» (улицы Бельская, Рабочая, Гончарная);

9.00-17.00 — 10-й микрорайон, 16, 20/1, 20-24, отрезки улиц Чайковского, Черноморской, Кузбасской, Боконбаева, Логвиненко, Московской, Куренкеева, Ташкентской, проспектов Жибек Жолу, Манаса, переулок Маймакский, микрорайон «Джал-23», 94, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Алты-Бакан, Садыков, Омуракунов, Таш-Рабат, Хан-Тенир, Саадак, Ашар),улица Балтагулова, 2/1, 2/6, 1а;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, Абдрахманова);

9.30-18.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Буденного, Фрунзе, проспекта Чуй, жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кок-Жар, Конорчок);

10.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кок-Жангак, Кок-Жайык, Достоевского).

До 17 июня в Бишкеке отключили горячую воду.

У кого намечается той

Пархат Тулендыбаев

Родился 4 июня 1960 года во Фрунзе. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Годовщина ошских событий 1990 года

4 июня 1990 года кыргызы и узбеки сошлись на поле колхоза имени Ленина. Кыргызов пришло около 1,5 тысячи, узбеков — более 10 тысяч. Их разделяла милиция, вооруженная автоматами.

Узбекская молодежь попыталась прорвать кордон правоохранительных органов, два сотрудника захвачены. Милиция открыла огонь, и, по некоторым данным, было убито шесть узбеков. После этого узбекская толпа с криками «Кровь за кровь!» направилась в Ош, громя кыргызские дома.

С 4 по 6 июня число узбекских погромщиков увеличилось до 20 тысяч. Правоохранители задержали около 35 активных погромщиков.

Беспорядки удалось остановить лишь к вечеру 6 июня, введя в область армейские части.

Международный день невинных детей — жертв агрессии

День отмечается в годовщину первого налета израильской авиации на Бейрут и ряд других населенных пунктов Ливана, проведенного 4 июня 1982 года, в ходе которого погибло большое число мирных жителей, среди которых были и дети.

Печальная реальность такова, что при возникновении вооруженных конфликтов больше всего страдают от последствий военных действий наиболее уязвимые члены общества — дети. Шестью наиболее распространенными правонарушениями, совершаемыми в отношении детей, являются вербовка и использование их в военных действиях, убийства, сексуальное насилие, похищения, нападения на школы и больницы и отказ в предоставлении гуманитарного доступа к детям.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Марат Токобаев

Фото из интернета. Марат Токобаев

Родился 4 июня 1932 года в Пржевальске.

Профессор, заслуженный деятель науки, член-корреспондент НАН Кыргызской Республики. Вошел в историю кыргызской науки как ученый, развивающий гельминтологию. Внес неоценимый вклад в биологическую, сельскохозяйственную и медицинскую науки. Характерная особенность ученого — это тесная связь теории с практикой.

За годы научной деятельности Марат Токобаев изучил гельминтофауну млекопитающих-грызунов и зайцеобразных, обобщил сведения о гельминтах диких млекопитающих Кыргызстана. Соавтор двухтомного определителя грызунов фауны СССР.

Скончался в апреле 2006-го в Бишкеке.

Родился каскадер Султан Дикамбаев

Родился 4 июня 1958 года.

Ветеран каскадеров СССР, один из основателей кыргызской школы каскадеров. Работал на всех киностудиях бывшего СССР и в ряде зарубежных кинокомпаний. Имеет большой опыт работы в качестве постановщика и координатора батально-трюковых съемок.

Снимается в кино.

Фото из интернета. Кадр из фильма «Золотая Орда» (2018)

Президент Гильдии каскадеров Кыргызстана, член правления Союза кинематографистов КР.

Умерла Герой социалистического труда Суракан Кайназарова

Фото из интернета. Суракан Кайназарова

4 июня 1982 года в возрасте 79 лет скончалась выдающаяся свекловичница, труженица, новатор колхозного производства, звеньевая колхоза «Дружба» Сокулукского района.

Родилась 18 июня 1902-го в селе Белек Чуйской области.

В 1947 году звено Суракан Кайназаровой получило по 971,5 центнера сахарной свеклы с гектара земли.

Член КПСС с 1939-го. Депутат Верховного Совета СССР двух созывов.

Правительство Кыргызстана 15 июня 2015 года приняло постановление об установлении 18 июня Днем сельских женщин.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

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