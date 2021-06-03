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Общество

Мэрия Бишкека разработала программу социально-экономического развития столицы

Мэрия Бишкека разработала и внесла в горкенеш программу социально-экономического развития столицы на 2022-2024 годы. Проект постановления БГК о ее утверждении вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, основной целью программы является создание безопасной и комфортной городской среды для жителей и гостей столицы. В ней отражены приоритеты развития в сфере здравоохранения, охраны окружающей среды и социального обеспечения уязвимых слоев населения, также включены направления деятельности муниципалитета, осуществляемые по обеспечению условий экономического развития, улучшению инфраструктуры, благоустройства города и цифровизации.

Программа содержит проект бюджета Бишкека с указанием источников доходов, расходы по программам столичного муниципалитета. Эти данные будут инструментом для развития города.

Отмечается, что проект разработан в соответствии со статьей 88 Бюджетного кодекса, согласно которой программы социально-экономического развития разрабатываются исполнительными органами и утверждаются представительными органами местного самоуправления. Ознакомиться с программой можно на сайте БГК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196312/
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