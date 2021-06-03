4 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-14.00 — жилмассив «Красный строитель» (улицы Бельская, Рабочая, Гончарная);

9.00-17.00 — 10-й микрорайон, 16, 20/1, 20-24, отрезки улиц Чайковского, Черноморской, Кузбасской, Боконбаева, Логвиненко, Московской, Куренкеева, Ташкентской, проспектов Жибек Жолу, Манаса, переулок Маймакский, микрорайон «Джал-23», 94, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Алты-Бакан, Садыков, Омуракунов, Таш-Рабат, Хан-Тенир, Саадак, Ашар),улица Балтагулова, 2/1, 2/6, 1а;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, Абдрахманова);

9.30-18.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Буденного, Фрунзе, проспекта Чуй, жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кок-Жар, Конорчок);

10.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кок-Жангак, Кок-Жайык, Достоевского).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Восток (улицы Молодежная, Ленина), Гроздь (улицы Юбилейная, Садовая), Аламедин, ГЭС-2, Лебединовка (улицы Мамыркалиева, Лермонтова, Комсомольская, Набережная, Советская, Северная, Горького, Восточная, Мичурина, проспекты Ленина, Победы, переулок Веселый), Берлик (улица Жумалы), Васильевка (улицы Набережная, Юбилейная, Восточная, Октябрьская, Школьная, Фрунзе, переулки Почтовый, Клубный, Больничный, контур № 578, 569, 554), Виноградное (улицы Ленина, Молодежная, Советская, Алма-Атинская, Фрунзе, Токтогула, Лермонтова, Виноградная, 6-й распред, Крупской, Новостройка, Спортивная, Чуйская), Полевое (улицы Полевая, Прудная, Садовая, Озерная), Привойное, Маевка (улицы 8 Марта, Набережная, Ала-Арчинская, Арычная, Садовая, Молодежная, Новая, Молодая Гвардия, Октябрьская, Полевая, переулок Садовый), Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Коллекторная, Новая, Логвиненко, Кара-Суйская, Панфилова, Белинского, Фрунзе, Полевая, Солнечная, Трудовая, Адырская, Тихая, Весенняя, переулки Колхозный, Школьный, Советский, проспект Мира), Рассвет;

Сокулукский РЭС

8.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Маматемин-Ата, Лавровых, Баетова, Фрунзе, Гоголя, Жетиген, Учительская, Акиш уулу Темирбек, Молодежная, Садовая, Школьная, Деповская, Актилек, Нур, Арсланбап, Абшыр-Ата, Проектируемая, Свердлова, Тасман, Эргеш-Ата, Пограничная, Сон-Кол, Северная, Корсаковых, Репина, Крупская, Чолпон-Ата, Луговая Колхозная, Советская, Усупбаева, Ийгилик, Кызыл-Жар, Досиева, Адилет, тупик Школьный, жилмассивы «Алтын-Казык», «Алтын-Ордо», «Ак-Ордо», контур 520), Кунтуу (улицы Сейдесенбаева, Проектируемая, Момунжанова, Ашырбек, Исмаила, Новая, Молдосан), Камышановка (улицы Карасуйская, Комсомольская, Школьная, Фрунзе, Молодежная, Западная, Белинского, Чуйская, Мира, Больничная, Пионерская, Спортивная, Восточная), Нижнечуйское (улицы Западная, Зеленая, Джамбульская, Фрунзе, Саратовская, Тельмана, Чуйская, Аэродромная, Токтогула, Дачная, Киевская, переулок Зеленый), Манас (улицы Гагарина, Заводская), Сокулук (улицы Кайназаровой, Мичурина, Ленина, переулок Ленина), Романовка (МТФ), город Шопоков (улица Полевая, переулок Железнодорожный);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Кыз-Моло (улица 27-го Партсъезда), Петровка (кошары), Садовое (улица Пионерская), Ак-Суу (улица Советская);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — села Буденовка (улица Центральная), Суусамыр, город Кара-Балта (улицы Чехова, Шопокова, Студенческая, Боконбаева, Федорова, Суворова, Фурманова, Громова, Лермонтова, Центральная, Первомайская, Комсомольская, Красноармейская, Пограничная, Учительская, Молодежная, Панфилова, Фрунзенское);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Панфиловское (улица Центральная), Чалдыбар (улица Советская);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — город Кант (улица Абдраимова, Горького, Панфилова, Логвиненко), села Новопокровка (улицы Кирпичная, Ленина), Хунчи (улицы Гагарина, Ленина);

Чуйский РЭС

9.00-18.00 — села Калиновка, Шамшы.

3 Таласская область Таласская область