Замена трубопровода. В Оше участок дороги по улице Курманджан Датки закроют

В Оше участок дороги по улице Курманджан Датки временно закроют для проезда. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

Фото мэрии города. В Оше участок дороги по улице Курманджан Датки временно закроют для проезда

По ее данным, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду участок улицы Курманджан Датки от Нургазиева до Аматова закроют с 5 по 25 июня. В течение 20 дней ТЭЦ Оша будет заменять трубопровод магистральной тепловой сети.

Вторую троллейбусную линию временно приостановят, а маршрутные микроавтобусы № 101, 102, 112, 124, 125, 130, 134, 135, 138, 142, 145, 146 и 155 будут объезжать по прилегающим улицам.