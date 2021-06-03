В Бишкеке 3 июня небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +35 градусов. День увеличился до 15 часов 9 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — 10-й микрорайон, 12, микрорайон «Джал-23», 98, жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Биримдик, Каркыра, Ак-Доолот), «Мурас-Ордо»;

9.00-18.00 — жилмассивы «Эне-Сай» (улицы 12-15-я, Орхон), «Арча-Бешик» (улицы Азамат, Ак-Кайын, Актан, Бадахшан, Ак-Шыйрак), отрезки улиц Орозбекова, Раззакова, Токтогула, бульвара Эркиндик;

9.30-18.00 — микрорайон «Кок-Жар», 1/1, 3-5, 19, жилмассив «Кок-Жар» (улицы Молдокулова, Сайма-Таш, Боогачи, Куланак);

10.00-17.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 6-8-я);

14.00-17.00 — отрезки улиц Московской, Суюмбаева, Осмонкула.

До 17 июня в Бишкеке отключили горячую воду.

У кого намечается той

Борисова Татьяна Викторовна

Родилась 3 июня 1976 года. Двукратная чемпионка Азии, обладательница серебряной медали Азиатских игр, победительница и призерка ряда крупных международных стартов, участница летних Олимпийских игр в Афинах. Тренер по легкой атлетике.

Бахтияр Дуйшобеков

Родился 3 июня 1995 года. Член национальной сборной КР по футболу, полузащитник.

Памятные даты

Всемирный день велосипеда

Третьего июня 2018 года впервые отмечался Всемирный день велосипеда, который провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 2018-го.

Соавторами документа стали 56 государств. А с инициативой учреждения этой международной даты выступили представители Туркменистана.

Сегодняшний день — вклад в популяризацию этого колесного транспортного средства.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Александр Суворов

Родился 3 июня 1953 года во Фрунзе. Советский и российский психолог, педагог, поэт. Автор работ по психологии, педагогике, философии психологии, доктор психологических наук, профессор. Слепоглухой с детства.

В сентябре 1971-го Александр Суворов поступил вне конкурса и без аттестата зрелости на факультет философии МГУ имени Ломоносова в качестве стажера. Затем он перевелся на факультет психологии, а со второго курса стал полноправным студентом.

С июня 1994 года в лагере «Орленок» начал преподавать в школах актива Детского ордена милосердия, потом вел эту работу в Свердловской области и Подмосковье. 21 мая 1996-го защитил докторскую диссертацию на тему «Человечность как фактор саморазвития личности», стал доктором психологических наук.

Разработал оригинальный метод совместного обучения больных и здоровых детей.

С сентября 2001 года через интернет Александр Суворов начал сотрудничать с детской организацией «Тропа — Солнечная сторона».

19 мая 1991-го Саскуаханский университет (штат Пенсильвания, США) присвоил ему звание Почетного международного доктора гуманитарных наук. С 11 октября 1999 года Александр Суворов — действительный член Международной академии информатизации при ООН.

Родился профессор Зайнидин Курманов

Фото из интернета. Зайнидин Курманов

Родился 3 июня 1955 года во Фрунзе. Доктор исторических наук, профессор, историк, юрист, публицист, автор философских афоризмов, академик Академии истории и обществоведения Республики Казахстан.

Известный в республике и за ее пределами ученый-обществовед с разносторонними научными интересами и взглядами. Подготовил трех докторов и десять кандидатов наук. Автор более 2 тысяч выступлений в СМИ, 240 научных публикаций, в том числе 42 книг, учебников, брошюр.

Научный руководитель таких направлений исследований, как политическая история и портретистика, источниковедение, историческая психология, политология, парламентаризм и сравнительный парламентаризм, парламентское, конституционное и международное право, международные отношения.

В период перестройки активно участвовал в нарождающемся демократическом движении, был страстным публицистом и пропагандистом идей демократического обновления общества и государства.

В 2000-м избран депутатом Законодательного собрания Жогорку Кенеша по списку партии «Менин олком/Моя страна».

Умер профессор Леонид Тузов

Фото из интернета. Леонид Тузов

Родился 17 августа 1925 года в селе Пенделка Кузнецкого района Пензенской губернии в семье геолога. В 1930-м семья переехала в Киргизию. Советский и кыргызский ученый, доктор физико-математических наук, профессор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.

Награжден шестью орденами (в том числе Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «Данакер») и 16 медалями СССР и Кыргызской Республики, отличник народного образования Киргизской ССР, отличник просвещения СССР, заслуженный работник образования КР, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики (1995).

Умер 3 июня 2018 года.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.