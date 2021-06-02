3 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — 10-й микрорайон, 12, микрорайон «Джал-23», 98, жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Биримдик, Каркыра, Ак-Доолот), «Мурас-Ордо»;

9.00-18.00 — жилмассивы «Эне-Сай» (улицы 12-15-я, Орхон), «Арча-Бешик» (улицы Азамат, Ак-Кайын, Актан, Бадахшан, Ак-Шыйрак), отрезки улиц Орозбекова, Раззакова, Токтогула, бульвара Эркиндик;

9.30-18.00 — микрорайон «Кок-Жар», 1/1, 3-5, 19, жилмассив «Кок-Жар» (улицы Молдокулова, Сайма-Таш, Боогачи, Куланак);

10.00-17.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 6-8-я);

14.00-17.00 — отрезки улиц Московской, Суюмбаева, Осмонкула.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-13.00 — села Таш-Добо (улицы Школьная, Октябрьская);

9.00-17.00 — жилмассивы «Учкун» (улица Чымындык), «Кырман» (улицы Ыссык-Кол, Ынтымак, Кенеш, Радужная, Луговая, Ауэзова, Мадиева), села Горная Маевка (улицы Кыргызская, Насип у. Садырбек), Верхний Ат-Баши, Гроздь, Маевка (улица Тепличная), Беш-Кюнгей (улицы Проектируемая, Новая, Ткачева), Арашан (улицы Молдобека, Полевая, Клубная, Генерала Акматова, Кошокбека, Спортивная, Титова, 8 Марта, Садовая, Бектенбаева, Нижняя Стройка), Кой-Таш (улицы Аблесова, Ракишева, Школьная, Кытай уулу, Мурзалиева, Сегизбаева, школа, здание айыл окмоту, ФАП), Аламедин (улицы Алма-Атинская, Набережная), Лебединовка (улицы Северная, Кузнечная, Зеленая, Пролетарская, Суворова, Пушкина, Победы, Калинина), Васильевка (улицы Комсомольская, Фрунзе, Шаршеналиева, Верхняя, Айбаш, Солто-Ата, Октябрьская), Лесхоз, Берлик (улицы Лесная, Новая, Жумалы, Токтогул), Ленинское (улицы Нижняя, Набережная, Прохладное, Алма-Атинская, Коммунарская, Садовая, Солнечная, Ключевая, Подгорная, Виноградная, Восточная, переулки Ключевой, Зеленый, Южный, тупик Алма-Атинский), Кашка-Суу, Байтик (верхняя часть), Садовое (улицы 8 Марта, Учхозская, Бегалиева, Мыканская, Гидровская, Карасуйская), Восток (улицы Карла Маркса, Весенняя, Крупская, Ленина, Мирная, Тельмана), Мраморное, Озерное;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Строительная, Панфилова, Таласская, Заводская, Армейская, Баетова, Маматемин-ата, Проектируемая, Молодежная, Ключевая, Кирова, Досиева, Мира, Фрунзе, Степная, Крупская, Гоголя, Гагарина, Токтогула, Манаса, Акиш у. Темирбек, Кожомкул, Школьная, Учительская, Деповская, Абшыр-Ата, Арсланбап, Эне-Сай, Адилет, Керме-Тоо, Кызыл-Кыя, Хан-Тенри), Нижневосточное (улицы Тимирязева, Школьная, Дагестанская, Дружбы, Центральная), Нижнечуйск (МТФ, улицы Гагарина, Соцгородок, Барак-интернат, Зеленая, Аэродромная, Коммунистическая, Саратовская, Фрунзе, Партсъезда, Чуйская, Октябрьская, Трудовая, Западная, Восточная, Школьная, Первомайская), Степное, Манас (улицы Гагарина, Пионерская, Западная, Заводская, Зеленая, Средняя), Сокулук (улицы Линейная, Келечек, Свободы, Жанылык, Фрунзе, 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Степная, Правды, Индустриальная, Новая, Мельничная, Молодежная, Труда, Белинская, Карагачевая, Советская, Октябрьская, Северная, Спортивная, Ключевая, Иссык-Кульская, Калинина, Ленина, Полярная, Садовая, Кайназарова, Интернациональная), Романовка (улицы Набережная, МТФ), хутор Толтак, поселок Мирный;

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Кыз-Моло (улица Центральная), Беловодское (улицы Октябрьская, Комсомольская, Ленина, 69, 50 лет Киргизии, Щорса, Красина, Гайдара, Железнодорожная, Линейная, переулок Строительный), Александровка (улицы Восточная, Фрунзе, Куйбышева), Темен-Суу (улицы Красноармейская, Сырзаводская);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — села Буденовка, Ийри-Суу, Эрик-Туу Кара-Балта (улицы Калининская, Студенческая);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдыбар (улицы Ленина, Советская, Чапаева, Северная, Верхняя, переулок Аптечный);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — город Кант (улицы Пушкина, Джакыпова, Ванахуна, Чкалова, Полевая, Орджоникидзе, Энгельса, Гайдара, Щорса, Вишневая, Ленинградская, МПС), село Новопокровка (улица Эшпая);

Чуйский РЭС

8.00-18.00 — села Кегети, Акматбек, Арпатектир, Каирма, Маданият, Прогресс, Шамшы, Кошой, Онбир Джылга, Карагул, Чон-Джар.

3 Таласская область Таласская область