Мэрия Бишкека vs перевозчики. Почему с комфортом горожане будут ездить не скоро

В Бишкеке с утра на линии не вышло около 70 процентов водителей маршрутных такси. Требование у них одно — повысить тариф на проезд. Это уже вторая с начала года крупная забастовка перевозчиков. Первая закончилась в пользу водителей — мэрия пообещала повысить тариф до 15 сомов.

Обещанного три года ждут

Бывший тогда исполняющим обязанности мэра Балбак Тулобаев сказал, что произойти это может уже в мае. «Они смогли доказать, почему тариф должен вырасти до 15 сомов, разложили по полочкам, насколько поднялась стоимость топлива, запчастей и так далее», — сказал Балбак Тулобаев.

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Однако на календаре июнь, а тариф остался прежним. Хотя мэрия разработала проект постановления Бишкекского городского кенеша «О внесении изменений в некоторые постановления БГК в сфере транспорта». Проведен анализ регулятивного воздействия, накануне из Минэкономики пришло положительное заключение.

Теперь документ будет внесен в столичный горкенеш.

Но когда депутаты начнут его рассматривать — вопрос открытый. Большинство из них участвовало в апрельских выборах, результаты которых были отменены. Вероятно, многие попытаются вновь пройти в кенеш в июле. И скорее всего, повышение будет рассматривать уже новый состав. Собраться он сможет не ранее августа.

Да и к тому же документ должен пройти через общественное обсуждение, которое длится месяц, его должны изучить комиссии городского кенеша, дать свое заключение. Только после этого он может поступить на рассмотрение сессии.

Но и в этом случае не факт, что горкенеш примет решение. По словам директора Общественной организации по защите прав потребителей Виктора Горева, для изменения тарифа нет юридических оснований, нормативно-правовой базы, подзаконных актов. И горкенеш по закону не может это сделать.

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«По Закону «Об автомобильном транспорте» тарифы на пассажирские перевозки на автотранспорте общего пользования устанавливаются местными органами самоуправления в рамках тарифной политики автомобильной перевозки. А в Законе «О местном самоуправлении» указано, что к вопросам местного значения относятся обеспечение функционирования муниципального транспорта и регулирование работы общественного транспорта в границах населенных пунктов. И все. О частном там ни слова», — отметил он.

Автобусы будут. Но это не точно

Горожане по большей части требованием маршруточников недовольны. Они резонно отмечают, что их доходы не растут, в то время как расходы увеличиваются. Да и водители бусов не стремятся перевозить пассажиров в комфортных условиях. Часто салоны забиваются людьми как бочка селедками. Но для многих, особенно жителей новостроек и отдаленных от центра города районов, это — единственная возможность доехать до нужного места.

Мэрия Бишкека не может решить транспортный вопрос в столице.

Второй год подряд она обещает, что вот-вот в город поступят новенькие автобусы, но воз, как говорится, и ныне там.

В последний раз муниципальный автопарк обновлялся в 2019 году, когда в столицу прибыли 60 автобусов. Но и они изменить ситуацию не смогли.

Очередной меморандум о сотрудничестве муниципалитет подписал в мае с компанией «Эко Пассажирские Перевозки». Последняя обязуется поставить в столицу тысячу автобусов Isuzu на газе. «Планировалось, что первая партия — 350 автобусов — поступит уже в июне, но произошла задержка с поставкой газовых комплектующих. Ожидаем в июле», — сказал вице-мэр Бишкека Русланбек Акылбеков.

Он объяснил, что муниципалитет не приобретает эти автобусы, а предоставляет компании маршруты в аутсорсинг. Но при этом она должна сохранить действующие в муниципальном транспорте льготы.

Свежо предание, но последняя попытка мэрии решить проблему нехватки автобусов с помощью частника успехом не увенчалась.

В 2016-м меморандум о сотрудничестве муниципалитет подписал с ОсОО «Шыдыр Жол Кей Джи». Компания должна была поставить первую партию автобусов не менее 100 штук не позднее 30 декабря 2017 года. Однако этого количества не завезла. Но перевозчику выделили сначала автобусный маршрут № 35, потом № 5. Запуск последнего не обошелся без скандала. Накануне из управления городского транспорта мэрии пришло письмо о расторжении договора в одностороннем порядке. После долгих переговоров компании все же разрешили работать. Но автобусы по маршруту курсировали недолго — он оказался нерентабельным.

В октябре 2019 года с компанией подписали Договор о праве временного пользования муниципальным маршрутом № 25. ОсОО «Шыдыр Жол Кей Джи» должно было приобрести городские пассажирские автобусы, но купило междугородние. «Из-за неисполнения договорных обязательств компанией маршрут не функционирует. Кроме того, у перевозчика имеется задолженность перед управлением муниципального имущества мэрии по арендной плате за использование территории автопарка БПАТП — 1 миллион 53 тысячи сомов», — добавили в мэрии.

Кто гарантирует горожанам, что сотрудничество с «Эко Пассажирские Перевозки» будет удачнее? А тем временем в бюджет города в этом году не заложили средств на приобретение новых автобусов. А в прошлом году пришлось отказаться от их покупки из-за пандемии.