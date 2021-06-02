Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента: Подписаны указы:

— о приеме в гражданство Кыргызстана и выходе из него;

— о назначении Алмазбека Бейшеналиева постоянным представителем Кыргызской Республики при Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве;

— об освобождении Данияра Мукашева от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Швейцарской Конфедерации, Княжестве Лихтенштейн, Республике Сан-Марино, постоянного представителя КР при Организации Объединенных Наций и других международных организаций в городе Женеве. Подробнее

Пресс-служба кабмина: Подписано постановление о вопросах Государственного комитета по экологии и климату КР.

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