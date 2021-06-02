Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 июня: будет жарко

В Кыргызстане без осадков. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +19, днем +35 градусов.

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В Чуйской области ожидается ночью +16, днем +35 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +17, днем до +37 градусов.

В Нарынской области +6 ночью и +26 градусов днем. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Иссык-Кульской области ночью +9, днем +27 градусов. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Таласской области температура ночью +14, днем +34 градуса.