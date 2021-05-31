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Общество
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Экс-депутата Сергея Ибрагимова вызывали на допрос в ГКНБ по делу о «Кумторе»

Экс-депутата Жогорку Кенеша Сергея Ибрагимова вызывали в ГКНБ в рамках уголовного дела по руднику «Кумтор». Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что бывшего нардепа допрашивали по соглашению с Centerra Gold от 2009 года. Тогда Сергей Ибрагимов был депутатом парламента от партии «Ак Жол».

«После допроса он добровольно перечислил в казну 100 миллионов сомов. Однако деньги Ибрагимов перевел не в рамках уголовного дела. Известно, что на допрос по делу о «Кумторе» вызван экс-депутат парламента Игорь Гусаров. ГКНБ был допрошен и бывший нардеп Турсунтай Салимов», — сообщили редакции.

Отметим, ранее по делу «Кумтора» допросили экс-премьер-министра Темира Сариева.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195766/
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