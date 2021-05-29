В Кыргызстане обсуждают клинические протоколы по репродуктивному здоровью

Медицинское научно-образовательное сообщество Кыргызстана с практикующими докторами обсуждает методологию клинических протоколов по сексуальному и репродуктивному здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС при Минздравсоцразвития.

По ее данным, в обсуждениях принимают участие доктора, кандидаты наук, научные работники Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации, КГМА имени Ахунбаева, КРСУ, а также практикующие врачи — акушеры-гинекологи, неонатологи, семейные врачи родовспомогательных учреждений и международный эксперт Михай Хорга (Mihai Horga) из Румынии.

«Участникам совещания предстоит пересмотреть ранее утвержденные Министерством здравоохранения клинические протоколы. Также предстоит задача определить и отобрать приоритетные темы для разработки руководств по репродуктивному здоровью», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что согласно новому порядку разработки и внедрения клинических руководств, принятому в январе 2021 года, все поступившие заявки на разработку протоколов анализируются Министерством здравоохранения и социального развития и в конце года составляется и утверждается календарный план одобренных тем.