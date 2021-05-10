Рост цен на бензин. Россия может ограничить экспорт нефтепродуктов

В ближайшее время кабинет министров Российской Федерации планирует рассмотреть проект постановления, предусматривающего ограничения на экспорт нефтепродуктов в исключительных случаях для недопущения роста цен на топливо. Об этом сообщает tass.ru со ссылкой на министра энергетики РФ Николая Шульгинова.

«Документы находятся в правительстве и после праздников будут рассматриваться. Предполагается, что эта мера может быть введена только в случае экстренной необходимости», — приводит его слова издание.

Ранее Минэнерго России опубликовало проект постановления правительства, который вносит поправки в список товаров, «являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта».

В него предлагается внести 13 наименований нефтепродуктов. Это автомобильный бензин марок 80, 92, 95, 98, а также легкие дистилляты.

Ограничение на экспорт топлива из России могут установить сроком на три месяца.