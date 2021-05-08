День Победы. В Москве дипломаты навестили 96-летнего ветерана Ороза Мымыралиева

В преддверии Дня Победы Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в России Гульнара-Клара Самат встретилась с ветераном Великой Отечественной войны, председателем Совета ветеранов первого отдела ГУ МВД России по городу Москве Орозом Мамыралиевым. Об этом сообщает дипмиссия.

Фото посольства Кыргызстана в России

96-летний кыргызстанец Ороз Мамыралиев родом из Токтогула. В 1944 году был отправлен на фронт. Ему было всего 17 лет. Он служил кавалеристом в Белоруссии, дошел до Восточной Пруссии, принимал участие в освобождении Кенигсберга.

Посол отметила, что жизненный путь, героизм и отвага ветеранов Великой Отечественной войны, боровшихся за свободу и мирное небо над головой, являются примером для подражания следующим поколениям.

Она поздравила Ороза Мамыралиева с Днем Победы и вручила символические подарки.