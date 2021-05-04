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Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Убийство Айзады. В деле появились новые факты

Расследование по факту похищения Айзады Канатбековой окончено, дело направлено в суд.

Адвокат потерпевшей стороны Нурбек Токтакунов сообщил, что в деле появились новые обстоятельства. Установлено, что Айзада Канатбекова была изнасилована.

«Однако следователь слишком поспешил отправить дело в суд. Зачем? Если в распоряжении правоохранителей еще месяц. Есть много вопросов, которые нужно уточнить. К примеру, не установлено время смерти. Не допрошен судмедэксперт. Судя по материалам дела, милиция работала на отлично. Просто как в кино. Тем не менее мною к делу приобщены фальсифицированные документы о том, что милиция якобы организовала полномасштабные разыскные мероприятия немедленно после похищения», — сказал Нурбек Токтакунов.

Расследуемое досудебное производство по статье 175 «Похищение лица с целью вступления в брак» переквалифицировано на статью 170 «Похищение человека» УК КР.

Отметим, по этому делу проходят четверо подозреваемых, которые сейчас находятся под стражей.

В милиции также напомнили, что основному подозреваемому Замирбеку Тенизбаеву было вручено заочно уведомление о подозрении в совершении преступления по статьям 170 «Похищение человека» и 130 «Убийство» УК КР. Однако в связи со смертью подозреваемого досудебное производство прекращено.

Напомним, Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Все подозреваемые, участвующие в похищении девушки, задержаны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192801/
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