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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Минздрав озвучил фамилии погибших (список)

В ходе инцидента на границе с Таджикистаном погибли 33 кыргызстанца. В Министерстве здравоохранения и социального развития назвали их фамилии.

Список погибших жителей:

  • Махамадрасул Сайдаров, 1985 года рождения, житель села Кара-Бак;
  • Мадина Рахматжанова, 2008 года рождения, жительница села Кулунду;
  • Баяман Абдрахманов, 1998 года рождения, житель Баткена;
  • Сагын Каратаев, 1977 года рождения, житель села Кок-Таш;
  • Суйун Тагаев, 1969 года рождения, житель Баткена;
  • Алтынбек Каработоев, 1982 года рождения, житель Кадамджая;
  • Рашид Усон уулу, 1973 года рождения, житель Баткена;
  • Жамшит Ганиев, 1990 года рождения, житель села Чет-Булак;
  • Дастан Нурумбаев, 1983 года рождения, житель села Кызыл-Бел;
  • Мидин Махмадали уулу, 1991 года рождения, житель села Бужум;
  • Уланбек Мусаев, 1991 года рождения, житель Баткена;
  • Чынгыз Темирбаев, 1995 года рождения, житель села Бужум;
  • Салим Бактияров, 1963 года рождения, житель села Кызыл-Бел;
  • Тынчтыкбек уулу Эргешали, 1991 года рождения, житель села Кара-Бак;
  • Турдубай Саттаров, 1988 года рождения, житель села Кара-Бак;
  • Медербек Камчиев, 1995 года рождения, житель села Кызыл-Жол;
  • Жаркынбек Аманов, 1988 года рождения, житель села Бужум;
  • Мурзабек Абдурахманов, 1991 года рождения, житель села Бужум;
  • Абдывахап уулу Султанбек, 2002 года рождения, житель села Кызыл-Жол;
  • Омурбек Бахридем уулу, 2003 года рождения, житель села Кызыл-Жол;
  • Мооланбек Тажибаев, 1990 года рождения, житель села Жаны-Жер;
  • Алижан Тагайбаев, 1990 года рождения, житель Баткена;
  • Доолатбек Жигитали уулу, 1998 года рождения, житель села Кара-Бак;
  • Тойчубек Исманов, 1958 года рождения, житель села Кашка-Жол;
  • Шухратбек Зикиров, 1989 года рождения, житель села Ак-Сай;
  • Шумкарбек Арыпбай уулу, данные не предоставлены;
  • Аманидин Асанов, 1972 года рождения, данные не предоставлены;
  • Пахлаван Ражаматов, 1991 года рождения, житель села Интернационал;
  • Махмутжан Кудайбердиев, 1966 года рождения, житель села Интернационал;
  • данные одного погибшего неизвестны.

Список погибших военных в Баткенской области:

  • капитан Нурсултан Манасбек уулу, уроженец села Авлетим Джалал-Абадской области, 28 лет;
  • прапорщик Бекзат Юлдашев, уроженец Исфаны Лейлекского района, 29 лет;
  • капитан Эсентур Кубанычбеков, уроженец села Ак-Муз Нарынской области, 28 лет.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192489/
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