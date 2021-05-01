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Общество

Ситуация на границе. Мэрия Бишкека отправила в Баткен более 100 тонн продуктов

Мэрия Бишкека отправила в Баткен более 100 тонн продуктов питания. Об этом журналистам сообщил глава столичного муниципалитета Бактыбек Кудайбергенов.

Он отметил, что всего отправлено три фуры. «Кроме того, в четырех районах столицы открыты пункты приема помощи. Горожане, предприниматели приносят. Там пока собирается помощь», — сказал градоначальник.

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Он добавил, что сотрудники мэрии перечислили однодневную зарплату — получилось более 2 миллионов. Также был открыт специальный счет, куда желающие могут перечислить средства.

«Торговые центры, предприниматели выходят на муниципалитет, спрашивают, чем помочь. Собираем информацию на месте, что необходимо пострадавшим, то и будем отправлять», — подчеркнул Бактыбек Кудайбергенов.

«Мы на этом не закончим. В больницах Бишкека находятся раненые, будем им оказывать помощь всем необходимым. Может, лекарства, продукты питания. В такое время мы должны быть вместе с баткенцами, чтобы они знали, что не одни. Во всех областях сейчас такие караваны собираются. Мы одна страна, мы не должны делиться по областям, районам, мэриям, айыл окмоту. Нам важно, чтобы жители скорее вернулись», — заметил он.

Желающие оказать помощь могут позвонить по номерам штабов: 0774007735, 0990999444, 0999855558, 0559038585.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192428/
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