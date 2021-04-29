Определены категории граждан, которые могут получить ID-карту бесплатно

В рамках национальной кампании пять категорий граждан могут на бесплатной основе получить ID-карту. Об этом сообщает ГРС.
Право получить на бесплатной основе ID-карту могут следующие категории:
- дети 16-летнего возраста, находящиеся на полном государственном обеспечении и проживающие в социальных стационарных учреждениях интернатного типа;
- дети-сироты в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба родителя (круглые сироты);
- инвалиды всех групп, находящиеся на полном государственном обеспечении и проживающие в социальных стационарных учреждениях;
- пенсионеры старше 70-летнего возраста, находящиеся на государственном обеспечении и проживающие в социальных стационарных учреждениях;
- участники Великой Отечественной войны (в том числе инвалиды ВОВ, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей) и участники Баткенских событий.
Уточняется, что акция продлится до 31 августа.