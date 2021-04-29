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Общество

Определены категории граждан, которые могут получить ID-карту бесплатно

В рамках национальной кампании пять категорий граждан могут на бесплатной основе получить ID-карту. Об этом сообщает ГРС.

Право получить на бесплатной основе ID-карту могут следующие категории:

  • дети 16-летнего возраста, находящиеся на полном государственном обеспечении и проживающие в социальных стационарных учреждениях интернатного типа;
  • дети-сироты в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба родителя (круглые сироты);
  • инвалиды всех групп, находящиеся на полном государственном обеспечении и проживающие в социальных стационарных учреждениях;
  • пенсионеры старше 70-летнего возраста, находящиеся на государственном обеспечении и проживающие в социальных стационарных учреждениях;
  • участники Великой Отечественной войны (в том числе инвалиды ВОВ, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей) и участники Баткенских событий.

Уточняется, что акция продлится до 31 августа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192037/
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