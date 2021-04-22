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Общество

Детей с инвалидностью и сирот приглашают записаться в бесплатный летний лагерь

У обычных детей и детей особых появилась возможность участвовать в совместных проектах и мероприятиях. Об этом сообщает специалист по связям с общественностью международного лагеря «Жетиген» Гульзада Утурова.

По ее словам, молодежное движение «Я Люблю Кыргызстан» организовывает инклюзивный отдых для детей, где каждому ребенку независимо от имеющихся физических, интеллектуальных, социальных, эмоциональных, языковых и других особенностей предоставляется возможность быть частью коллектива.

Для этого организовывается лагерь, смена которого продлится с 20 по 30 июня на Иссык-Куле.

40 детям с инвалидностью и сиротам в возрасте от 10 до 18 лет путевка предоставляется бесплатно. Для участия необходимо заполнить анкету участника на сайте лагеря. Для обычных детей, желающих принять участие в инклюзивном лагере, действует 60-процентная скидка на путевку.

«Ребенку, желающему поддержать инклюзивную смену, необходимо выкупить путевку в лагере «Жетиген» за 6 тысяч 500 сомов. Без скидки она стоит 17 тысяч сомов», — проинформировала Гульзада Утурова.

Запланированы мероприятия для интеллектуального роста и творческого развития участников, обучение в профессиональных студиях (музыка, танцы, пресса, коучинг, искусство), ежедневные захватывающие квесты, интеллектуальные игры.

«Инклюзивное образование и планируемые мероприятия улучшат восприятие информации и повысят обучаемость детей, уменьшат предрассудки и укрепят социальную интеграцию», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191151/
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