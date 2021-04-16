Иссык-кульский корень. У журналиста Kaktus.media есть признаки отравления

Оператору Kaktus.media, который присутствовал на пресс-конференции министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, по-прежнему плохо. Об этом 24.kg сообщили в редакции.

Напомним, глава Минздрава сегодня на брифинге продемонстрировал, как нужно принимать отвар иссык-кульского корня — сильнейшего яда.

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Уточняется, что сотрудника отпустили домой, но его состояние не улучшается.

«Есть все признаки отравления, но не пищевого. В редакции было чаепитие, сотрудник ел все то же самое, что и другие. Наш оператор ближе всех подошел к министру, когда тот презентовал отвар иссык-кульского корня. После этого у него начались тошнота и рвота», — проинформировали в редакции.

Отметим, что сегодня Алымкадыр Бейшеналиев собрал пресс-конференцию, где продемонстрировал, как нужно пить отвар иссык-кульского корня для профилактики и лечения COVID-19. Он также признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. После презентации оператору информагентства Kaktus.media стало плохо.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предлагает лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Осенью 2020 года он заявлял, что знает средства от коронавируса, которыми они лечились в местах заключения.