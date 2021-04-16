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Общество

Не верю. Глава Минздрава сомневается, что журналистам стало плохо на брифинге

«Я не верю, что им стало плохо от отвара иссык-кульского корня», — прокомментировал 24.kg министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев сообщение, что сотрудникам редакции «Кактус» стало плохо после его брифинга.

«Вы сами видели, что я его выпил. Чувствую себя хорошо. Они, наверное, психологически не готовы», — сказал он.

Алымкадыр Бейшеналиев предположил, что симптомы у них могли возникнуть, потому что у горячего отвара корня специфический запах. «Вот и подумали, что умрут, и им стало плохо. Они не выпили, только пар могли вдохнуть. Он горячий, и им показалось, что умрут», — сказал он.

Хорошо, что не начали плакать, звонить своим родственникам, говорить, что министр их отравил.

Алымкадыр Бейшеналиев

Отметим, что сегодня Алымкадыр Бейшеналиев собрал пресс-конференцию, где продемонстрировал, как нужно пить отвар иссык-кульского корня для профилактики и лечения COVID-19. Он также признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предлагает лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Осенью 2020 года он заявлял, что знает средства от коронавируса, которыми они лечились в местах заключения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190444/
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