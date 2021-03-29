В городе Ош началась вакцинация от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, первый этап начался в филиале № 1 ЦСМ. С его началом ознакомился вице-мэр Оша Эмиль Шадыханов.

В муниципалитете отметили, что по плану Министерства здравоохранения и социального развития сначала прививки получат медицинские работники, сотрудники общеобразовательных организаций, правоохранительных и силовых структур.

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По словам главного врача филиала № 1 ЦСМ Мукарам Мондуевой, в областной центр поступило 300 доз вакцины Sinopharm китайского производства.

В ходе вакцинации с каждым человеком проводят беседу и осмотр.

Вакцинация двукратная с интервалом 25-28 дней. Прививки будут делать на добровольной основе.