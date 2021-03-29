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Общество

Местные выборы. С начала агитации в МВД поступило 55 сообщений о нарушениях

При подготовке к проведению выборов депутатов местных кенешей в милицию поступило 55 сообщений о нарушении законодательства. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Глава ведомства Улан Ниязбеков поручил усилить меры по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в период подготовки и проведения референдума и выборов депутатов местных кенешей. Он также потребовал от руководителей органов внутренних дел четко и своевременно выполнять поставленные задачи, в оперативном порядке устранять имеющиеся недостатки.

«Выборы должны быть чистыми и прозрачными, подкупа голосов не должно быть. Честные выборы — это будущее Кыргызстана. Мы должны на высоком уровне обеспечить охрану общественного порядка во время выборов и референдума и не допускать каких-либо нарушений. Все материалы, связанные с нарушениями во время выборов, будут тщательно изучены, и в рамках законодательства будут приняты меры», — сказал чиновник.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187960/
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